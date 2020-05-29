Нефтекамск, Башкирия, , 14:48 — REGNUM Мужчина поджег горючую жидкость перед зданием администрации Нефтекамска в Башкирии. Об этом 29 мая сообщает ИА «Башинформ».

ЧП произошло 29 мая в центре города. По информации журналистов, ранее местные чиновники приняли решение об организации пожарного проезда на участке, который арендует мужчина. Данное требование должно было быть выполнено согласно предписанию МЧС Башкирии, поскольку рядом с участком вводится в эксплуатацию жилой дом, и другого подъезда к новостройке нет. С этим решением арендатор не согласился, о чем уведомил стражей порядка.

По словам журналистов, камера наружного наблюдения зафиксировала инцидент. На кадрах видно, что человек разлил на асфальте горючую жидкость и разжег огонь.

В настоящее время мужчину разыскивает полиция. Стражам порядка предстоит дать оценку произошедшему.

Отмечается, что арендованный участок мужчина не осваивал, поэтому на нем разрослась трава.

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