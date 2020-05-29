Тегеран, , 14:20 — REGNUM В результате столкновений на ирано-иракской границе погибли по меньшей мере трое иранских пограничников. Об этом 29 мая сообщает IRNA.

По данным журналистов, инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, в сельской местности недалеко от города Сардашт. По данным агентства, со стороны боевиков потери значительно больше.

Ответственность за нападение правоохранительные органы Ирана возложили на Партию свободной жизни Курдистана, члены которой сражаются за культурное самоопределение в рамках Исламской республики.