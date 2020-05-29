Ярославль, , 13:53 — REGNUM Стала известна личность пациента, выпавшего из окна госпиталя ветеранов войн в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание «Районные будни». Как ранее сообщало ИА REGNUM мужчина выпал из окна реанимации госпиталя, спасти его не удалось. Погибшим оказался 68-летний Валерий Соболев, долго время работавший в Некрасовском районном отделе внутренних дел.

Госпиталь ветеранов войн Yarregion.ru

«В последнее время Валерий Георгиевич находился на лечении в ярославском госпитале ветеранов, куда был доставлен с подозрением на коронавирус. Как стало известно, его смерть наступила в результате падения из окна четвертого этажа лечебного учреждения, где находится реанимация», — сообщают «Районные будни».

Валерий Соболев хорошо известен в родном Некрасовском районе.

«Валерий Георгиевич Соболев ветеран правоохранительных органов, более 30 лет проработал в Некрасовском РОВД. Возглавлял районный отдел Госавтоинспекции. Ему было 68 лет. Больно, горько, тяжело», — завершает издание некролог.

Проверку по факту гибели пациента Ярославского госпиталя ветеранов воин ведет следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

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