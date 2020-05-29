Нью-Йорк, США, , 13:42 — REGNUM В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали более 40 участников акции протеста, вызванной гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Об этом 29 мая сообщает The Hill.

Отмечается, что одного из сотрудников ударили мусорным ящиком по голове. Всего пострадали четыре полицейских. У одного из задержанных нашли холодное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Мужчина лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. В результате инцидента он скончался. Во многих американских городах в связи с этим начались массовые протесты.

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