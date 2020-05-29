Барнаул, , 13:33 — REGNUM Пострадавшие от укусов клещей жители Алтайского края оказались в очень сложном положении: в самый разгар клещевого сезона в регионе не осталось иммуноглобулина. О том, что запасы вакцины подошли к концу, заявлял более недели назад региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов. Сегодня, 29 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе профильного министерства заявили, что очередной конкурс по закупке иммуноглобулина, назначенный на 22 мая, не состоялся по причине того, что на него не заявился ни один поставщик. Там же ответили, что из-за эпидемии коронавируса и жёстких карантинных мероприятий начались пробуксовки в сертификации препарата, образовались проблемы с его поставкой.

Вместе с тем, по данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей (24 марта 2020 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 6629 человек, из них более двух тыс. детей в возрасте до 14 лет. Также известно, что специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 5% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита.

Иммуноглобулин тем временем есть в распоряжении алтайских страховых компаний. Для того, чтобы получить укол после укуса насекомого, необходимо купить страховку. Одна из фирм заявила, что страховая сумма зависит от взносов на одного человека: при внесении 300 руб. она составит 400 000 руб., а при 500 руб. — 500 000 руб.

Также в алтайском минздраве напомнили, что в связи с эпидемией коронавируса специалисты не советуют ставить прививки иммуноглобулина, так как они могут ослабить иммунитет.