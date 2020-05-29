Йошкар-Ола, , 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Об этом сообщает пресс-служб следственного управления СКР по республике.

Женщина пришла на рынок поселка Параньга без средства защиты органов дыхания — без защитной маски. Её увидел участковый уполномоченный полиции ОП № 9 МО МВД России «Мари-Турекский». Он объяснил ей, что она совершает административное правонарушение.

Женщина попыталась уйти, отказавшись представиться. Полицейский догнал её.

«Злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки», — отметили в управление.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим действует в Марий Эл с 20 апреля. Жители республики обязаны носить медицинские маски или респираторы в общественных местах. Организации республики обязаны обеспечить обязаны обеспечить обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан, в том числе работников и посетителей, а также ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей. Эта мера распространяется на всех — от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.

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