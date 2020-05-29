Москва, , 13:31 — REGNUM В Шмитовском проезде в центре Москвы было обнаружено тело мужчины, Следственный комитет начал проверку. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Юлия Иванова.

На теле мужчины были обнаружены порезы, следы от инъекций, колото-резаные раны в области живота. По предварительным данным, мужчина был приезжим из города Шахты, 1991 года рождения. Причиной смерти предварительно названо удушение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на северо-западе Москвы была обнаружена голова мужчины в мусорном пакете. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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