Ижевск, , 12:59 — REGNUM В Ижевске задержали двоих подростков, которые подозреваются в кражах алкоголя и сигарет из двух магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, в ночь на 24 мая с разницей в несколько минут они взломали двери двух магазинов на Заречном шоссе, похитив несколько бутылок алкоголя и пачек сигарет. Сумма ущерба составила 6 тыс. и 8 тыс. рублей.

Одному из задержанных 18 лет, ранее он уже был судим. 15-летний задержанный состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Подростки находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенные преступления законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ижевске был задержан 19-летний ранее судимый местный житель за кражу 19 плиток шоколада. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

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