Миннеаполис, США, , 13:05 — REGNUM Одно из отделений полиции в американском городе Миннеаполисе сгорело в результате беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Об этом сообщает Associated Press.

В ночь на 29 мая протестующие преодолели ограждение и подожгли здание полиции. В соцсетях позднее появились снимки и видеозаписи с места происшествия.

Участники беспорядков подожгли также найденную полицейскую форму. Сотрудников отделения вовремя эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Миннеаполисе в связи с беспорядками введён режим чрезвычайной ситуации.

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