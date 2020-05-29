Минск, 29 мая 2020, 12:53 — REGNUM Совмин Белоруссии постановлением №319 продлил запрет на вывоз ряда медицинских товаров до 1 июля. Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.
Предыдущий аналогичный запрет действовал до 1 июня (постановление №149). Решение было принято в ситуации дефицита медицинских товаров, необходимых для борьбы с официально непризнанной в Белоруссии пандемией.
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Под запрет попали медицинские одноразовые и многоразовые маски, хирургические халаты, бахилы, бинты, вата, марля, хирургические и медицинские перчатки, медицинская одежда, дыхательные аппараты для и друге товары.
Недавно, 26 мая в Минске Александр Лукашенко высказался об аналогичной практике правительства России, сказав: «Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей — масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа».
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