Минск, , 12:53 — REGNUM Совмин Белоруссии постановлением №319 продлил запрет на вывоз ряда медицинских товаров до 1 июля. Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Предыдущий аналогичный запрет действовал до 1 июня (постановление №149). Решение было принято в ситуации дефицита медицинских товаров, необходимых для борьбы с официально непризнанной в Белоруссии пандемией.

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Под запрет попали медицинские одноразовые и многоразовые маски, хирургические халаты, бахилы, бинты, вата, марля, хирургические и медицинские перчатки, медицинская одежда, дыхательные аппараты для и друге товары.

Недавно, 26 мая в Минске Александр Лукашенко высказался об аналогичной практике правительства России, сказав: «Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей — масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа».

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