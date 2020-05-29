Анкара, 29 мая 2020, 12:18 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали порядка 670 кг героина. об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу высоко оценил работу оперативников.
«Вы спасаете нашу молодежь, наше будущее», — отметил Сойлу на своей странице в социальной сети Twitter.
Министр также отметил, что действия силовиков нанесли серьезный удар по наркобизнесу в Турции. В ходе операции был арестован один подозреваемый, вскоре он предстанет перед судом.