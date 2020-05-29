Горно-Алтайск, , 11:21 — REGNUM Регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями на территории Республики Алтай имеет тенденцию к росту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с начала года здесь зарегистрировано 414 случаев.

14 пациентов в результате скончались. По мнению специалистов, это говорит о напряжённости эпидемиологической обстановки.

Добавим, что в регионе подтверждён 41 случай пневмонии у пациентов с COVID-19. Всего по ситуации на 29 мая здесь выявлено 116 случаев заражения коронавирусом. Из них 61 человек успешно завершили лечение и выписаны из больниц.

Напомним, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, которая чревата возможным осложнением обстановки, в республике продлили режим повышенной готовности. Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим продлён до особого распоряжения.

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