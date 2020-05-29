Уфа, , 11:21 — REGNUM Проверку по факту конфликта местных жителей с вооруженным мужчиной проводят в Башкирии. Об этом 29 мая сообщил глава администрации Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков на своей странице в социальной сети.

По его словам, конфликт между местными жителями и сотрудником арендатора озера Карабалыклы произошел накануне в Абзелиловском районе.

По предварительной информации, мужчина пытался остановить детей, которые вытаскивали сети из озера. Разговор состоялся на повышенных тонах, во время которого сотрудник арендатора озера достал оружие.

Отмечается, что в настоящий момент стражи порядка проверяют действия мужчины, чтобы принять процессуальное решение и дать действиям работника правовую оценку.

Ильдар Нафиков считает, что поведение мужчины недопустимо, поскольку эту ссору можно было разрешить, не доставая оружие.

Он также отметил, что ход проверки взял под свой контроль. В ближайшее время он встретиться с участниками конфликта.

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