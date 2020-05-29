Норильск, Красноярский край, , 11:12 — REGNUM В Норильске пожарные тушат пожар на топливном резервуаре ТЭЦ, вспыхнувший утром 29 мая после дорожно-транспортного происшествия. По данным краевого управления МЧС, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

«На территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар №5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива», — сообщает портал дела.ru со ссылкой на заявление ведомства.

О пострадавших не сообщается. Между тем, на работу ТЭЦ происшествие не отразится, поскольку он работает на газе.

Напомним также, по ситуации на утро 29 мая в Красноярском крае действовали шесть лесных пожаров на площади 5,3 тыс. га. Как сообщало ИА REGNUM, все возгорания локализованы.

Читайте также: В Красноярском крае горят леса в трёх районах