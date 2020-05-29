Волгоград, , 10:53 — REGNUM Частичное обрушение моста произошло под колёсами грузовика в Жирновском районе Волгоградской области. КамАЗ завис над дорогой, а его прицеп упал на обочину, сообщили 29 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Грузовик под управлением 50-летнего жителя Ставропольского края проезжал мост через реку Щелкан недалеко от села Кленовка на автодороге «Жирновск-Калининск». Во время движения под машиной мост стал разрушаться, несколько пролётов обвалились, потянув за собой прицеп КамАЗа. По данным полиции, водитель ехал с превышением разрешённой максимальной массы, в кузовах находилась сельскохозяйственная продукция.

Пострадавших нет, участок повреждённой дороги перекрыт. На месте происшествия ожидают приезда спецтехники для эвакуации грузовика.