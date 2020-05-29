Уфа, , 10:48 — REGNUM Обстоятельства падения ребенка в колодец выясняют в Башкирии. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

По предварительной информации, в деревне Киргиз-Мияки Миякинского района девятилетний мальчик упал в яму, которую вырыли для установки колодца, и получил травмы. Ребенок доставлен в больницу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого несчастного случая. По завершению проверки будет вынесено процессуальное решение.

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