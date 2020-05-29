Бровары, Украина, , 10:12 — REGNUM В городе Бровары, что под Киевом, произошла перестрелка, сообщила 29 мая пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, не поделили маршруты с нелегальными перевозчиками.

«Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали десять человек с оружием. Их доставили в отдел полиции», — сказано в сообщении.

В конфликте принимали участие около сотни человек. Задержанные оказались жителями других регионов Украины. Открыто уголовное дело по статье «хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вышгороде Киевской области погиб участник войны в Донбассе. По предварительным данным, он вступил в конфликт с подростками, после чего был смертельно ранен из своего же оружия.

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