Сидней, Австралия, , 10:04 — REGNUM Работница зоопарка Shoalhaven в австралийском городе Наура стала объектом нападения двух львов из числа питомцев учреждения и в настоящее время госпитализирована в критическом состоянии. Об этом 29 мая сообщает австралийский телеканал АВС.

По данным источника, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи обнаружила подвергшуюся нападению работницу в состоянии без сознания с наличием серьезных травм головы и шеи.

Также указывается, что животные напали на 35-летнюю женщину во время чистки ею их вольеров.

При этом врачи одной из больниц Сиднея, куда пострадавшую доставили на вертолете, смогли стабилизировать её состояние.

Отметим, зоопарк закрыт для посещения посетителями с 25 марта из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.