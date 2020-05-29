Брянск, , 09:48 — REGNUM Ради прогулки своих питомцев две женщины заставили детей залезть на скамейки и стол в Брянске. Они выгуливали собак на детской площадке.

Две женщины вывели собак в микрорайоне Новостройка. Пока животные без намордников играли в песке, дети стояли на теннисном столе и скамейке. Прохожий попросил забрать питомцев, на что одна из владелец показала ему неприличный жест. Видео инцидента попало в сеть.

Женщины ушли только после того, как мужчина пригрозил вызвать полицию, сообщает издание «Брянск Today».