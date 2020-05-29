Соледар, ДНР, , 09:47 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ДНР со стороны позиций ВСУ. Об этом сообщили 29 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По последним данным, украинские силовики выпустили шесть мин калибра 82 мм в направлении населённого пункта Саханка.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил полковника Сиверской танковой бригады ВСУ, который скончался в зоне проведения карательной операции в Донбассе.

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