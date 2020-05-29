Бамако, , 09:43 — REGNUM В Мали в ходе трех нападений на деревни, в которых проживают представители этнической группы догон, были убиты по меньшей мере 27 гражданских лиц. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных властей.

Местные чиновники полагают, что эти три нападения, произошедшие в период со вторника, 26 мая, по среду, 27 мая, были осуществлены исламистскими боевиками, которые в своих заявлениях часто упоминают, что они защищают пастухов этноса фула от конкурирующих фермеров этноса догон.

Распространение исламистского насилия с севера Мали на центр страны привело к массовым убийствам и усилению столкновений между скотоводческими и земледельческими общинами. В последние годы армия Мали подвергается критике со стороны правозащитных групп и местных жителей за неспособность защитить гражданское население в центральной части страны от боевиков, отмечают репортеры.