Гусиноозёрск, Бурятия, , 09:39 — REGNUM Смертельная авария с участием сотрудника полиции в Бурятии привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, родственники критически оценивают работу следствия и предполагают, что расследование уголовного дела затягивается.

«В СУ СК России по Республике Бурятия расследование продолжается, для окончания следствия необходимо получить ряд заключений по ранее назначенным судебным экспертизам», — добавили в ведомстве.

Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 11 апреля в городе Гусиноозёрск. Как сообщало ИА REGNUM, управляя служебной «Ладой Гранта», полицейский выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другой машиной. В результате удара пассажир автомобиля вылетел из салона через разбившееся боковое стекло и от полученных повреждений скончался на месте.

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