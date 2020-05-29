Владивосток, , 09:26 — REGNUM Во Владивостоке Советский районный суд лишил бывшего и. о. директора департамента лесного хозяйства Владимира Иванова дорогого незаконно нажитого имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о взыскании в доход государства жилого дома в три этажа и земельного участка. Имущество оценено в более чем 10 млн рублей. Недвижимость, принадлежала Владимиру Иванову, который был в аппарате экс-главы Приморья Владимира Миклушевского.

Следователями прокуратуры было установлено, что Иванов обзавёлся домом и землёй, которые зарегистрировал на родственников супруги.

Он не смог подтвердить законность дохода, на который было приобретено имущество. В связи с этим прокуратура направила иск в суд, который удовлетворён. Но до иска было возбуждено уголовное дело в отношении чиновника за получение взятки в 550 тыс. долларов США, за то, что Владимир Иванов используя служебное положение незаконно продлил договоров аренды лесных участков.

Суд приговорил бывшего чиновника к четырём годам лишения свободы и штрафу в 35 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске 4 июня начнётся предварительное заседание суда по уже второму коррупционному уголовному делу против экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.