Сызрань, Самарская область, 29 мая 2020, 09:16 — REGNUM 14-летний подросток утонул в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.
По сообщению пресс-службы ведомства, в Сызрани днем 28 мая спасатели были подняты по тревоге из-за сообщения об утонувшем мальчике в карьере в районе торгового центра «Мираж».
Очевидцы данного происшествия сообщили, что ребята купались в озере. В какой-то момент один из них начал тонуть. Ему не смогли помочь свидетели происшествия.
Ближе к вечеру тело утонувшего подростка было обнаружено в семи метрах от берега на глубине двух метров.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области компания на катере врезалась в дерево: есть погибшие