Сызрань, Самарская область, , 09:16 — REGNUM 14-летний подросток утонул в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Сызрани днем 28 мая спасатели были подняты по тревоге из-за сообщения об утонувшем мальчике в карьере в районе торгового центра «Мираж».

Очевидцы данного происшествия сообщили, что ребята купались в озере. В какой-то момент один из них начал тонуть. Ему не смогли помочь свидетели происшествия.

Ближе к вечеру тело утонувшего подростка было обнаружено в семи метрах от берега на глубине двух метров.

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