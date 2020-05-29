Магас, , 09:12 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля с автогрейдером в одном из сел Ингушетии погибли три человека. Об этом 28 мая сообщили в ГУ МЧС региона.

«Автомобиль «ВАЗ-2114» совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине», — приводит РИА Новости сообщение.

Также в ведомстве рассказали, что ДТП произошло вечером 28 мая в селе Нестеровское на улице Красна.

Кроме этого, там уточнили, что в результате произошедшего три находившиеся в легковом автомобиле человека погибли и отметили, что среди них не было детей. По факту ДТП ведется расследование.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Рыбинском районе Красноярского края при столкновении четырёх автомобилей погиб человек и четверо пострадали.