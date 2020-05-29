Сент-Пол, США, , 08:44 — REGNUM Жители американского штата Миннесота, протестующие в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить беспорядки. С таким призывом выступила федеральный прокурор по штату Эрика Макдональд, передаёт CNN.

Макдональд назвала уместными мирные выступления граждан, отметив, что такой протест — краеугольный камень американской системы правосудия. Люди вправе высказывать своё мнение, говорить о чувствах и выражать протест, однако нужно прекратить «беспорядки, вандализм и причинение вреда».

Жители Миннесоты должны «сплотиться и прекратить погромы», подчеркнула прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Миннеаполисе в результате действий полицейских скончался задержанный афроамериканец Джордж Флойд. Происшествие спровоцировало массовые протесты, переросшие в беспорядки. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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