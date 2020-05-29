Рубцовск, Алтайский край,
29 мая 2020, 08:44 — REGNUM В Рубцовске (Алтайский край) будут судить директора общеобразовательной школы-интерната. Как сообщает региональное СУ СК РФ, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение,
Несмотря на то, что обвиняемая не признаёт своей вины, следователями собрано достаточно материала, для того чтобы заявить, что директор похитила денежные средства школы в сумме 92 тысячи рублей, присвоив премии и материальную помощь из фонда оплаты труда учреждения.
В начале, по утверждению правоохранителей, женщина просила своих подчинённых подготовить соответствующие документы, а в дальнейшем сотрудники учебного заведения возвращали выплаты директору учреждения.