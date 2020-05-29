Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении жителя Екатеринбурга Александра И., которого задержали полицейские во время похода в аптеку за маской. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд признал мужчину виновным сразу в двух правонарушениях — «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КОАП) и «Неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции» (ст.19.3 КОАП). За первое ему вынесли штраф в 3000 рублей, за второе — в 1000 рублей. Сам Александр вину не признал, однако его аргументы не нашли понимания в суде. Постановление может быть обжаловано в установленный законом срок.

Горожанин шёл по плотине городского труда в аптеку, чтобы приобрести одноразовые маски. Однако на полпути его остановили полицейские, обратившие на него внимание из-за отсутствия на его лице маски. Прохожие даже пытались помочь Александру и передали ему свою маску, однако это не спасло его. В итоге мужчину задержали.

В полиции прокомментировали ситуацию следующим образом: «Сотрудники полиции при обращениик мужчине пояснили, что он нарушает закон в части ношения масок в общественном месте. Мужчина вёл себя агрессивно, личные данные свои предъявить отказался. Сотрудники полиции предупредили его, что для установления личности и привлечения к административной ответственности он был доставлен в дежурную часть. Мужчина оказал сопротивление, в связи с чем был предупреждён о применении физической силы для доставления в ОВД», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Сам задержанный ранее заявил: «Применение силы в отношении меня не правомочно, так как я не проявил никаких агрессивных действий ни в словах, ни в движениях».

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