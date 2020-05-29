Красноярск, , 08:14 — REGNUM По состоянию на утро 29 мая в Красноярском крае ликвидируют шесть лесных пожаров на площади 5,3 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в Богучанском, Ермаковском и Кежемском районах.

Все пожары локализованы. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки в крае потушено два лесных пожара — в Краснотуранском и Минусинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех муниципальных образованиях Красноярского края с 28 апреля действует особый противопожарный режим.

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