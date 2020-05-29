Канберра, , 07:56 — REGNUM Лев напал на смотрительницу зоопарка в австралийском городе Шолхейвен в штате Новый Южный Уэльс, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что женщина работала рядом с вольером льва в тот момент, когда животное решило напасть на нее. В результате нападения она получила ранения головы и шеи, ее доставили в больницу в критическом состоянии.

При этом медики, которые эвакуировали пострадавшую женщину из вольера, признавались, что самое страшное было входить в логово льва. Однако им удалось доставить женщину в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в американском Нью-Йорке резко возросла агрессия крыс. Грызуны стали чаще нападать на людей из-за значительного уменьшения уличной еды и помоев.

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