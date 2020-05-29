Красноярск, , 07:52 — REGNUM В Рыбинском районе Красноярского края при столкновении четырёх автомобилей погиб человек и четверо пострадали. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП с трагическим исходом произошло на 954-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» примерно в 8 часов утра 29 мая.

Как было предварительно установлено сотрудниками полиции, цепочку столкновений спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ-2107, который выехал на трассу со второстепенной дороги и врезался в «Газель Next», двигавшуюся в направлении Канска со стороны Красноярска.

После этого «Газель» столкнулась с автомобилем Toyota Passo и грузовым автомобилем Mercedes, которые двигались во встречном направлении. Mercedes после столкновения опрокинулся на бок.

32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 погиб на месте. 27-летний пассажир этого же автомобиля, 20-летний водитель «Газели», пассажир грузовика Mercedes и водитель Toyota Passo получили различные травмы.

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