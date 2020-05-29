Улан-Удэ, , 07:42 — REGNUM В Бурятии правоохранители устанавливают пострадавших от деятельности финансовой организации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, уголовное дело за незаконную банковскую деятельность возбуждено против руководителям компании «Деловые инвестиции».

Как установило следствие, с октября 2017 года по декабрь 2018 года он привлекал деньги жителей в виде займов под проценты. При этом регистрации и лицензии на это предприниматель не имел.

«Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, пострадавших от деятельности ООО «Деловые инвестиции», а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы», — отметили в министерстве.

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