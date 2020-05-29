Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:40 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет полицейский, которого обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью задержанному гражданину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в городе Ноябрьске вечером 6 января 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы местного отделения полиции выявили на улице гражданина в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский, не имея основания для применения физической силы, при задержании завёл гражданину руку за спину до закрытого перелома плечевой кости.

Полицейский обвиняется по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан… с причинением тяжких последствий). Материалы следствия направлены в суд для рассмотрения по существу.