Барнаул, , 07:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае не улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 29 мая, общее количество выявленных носителей коронавируса составляет уже 1708 человек, из них 75 были выявлены только за последние сутки.

Не обошлось и без смертей. Ещё один пациент с COVID-19 и один носитель SARS-CoV-2 скончались. За весь период умер 21 человек, в том числе зарегистрировано 11 скончавшихся от COVID-19, семь погибли по иным причинам, три случая находятся на экспертизе.

«119 случаев — завозные, в том числе два — из-за рубежа. 1231 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. 215 — у больных внебольничной пневмонией, 349 — у заболевших ОРВИ, в 1144 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 39, на аппарате ИВЛ — 12», — сказано официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло несколько вспышек коронавируса, большинство из них — Барнауле. Выздоровели 728 человек.

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