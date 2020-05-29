Сент-Пол, США, , 07:09 — REGNUM Помощь Национальной гвардии из-за беспорядков, которые вспыхнули в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, помимо американского города Миннеаполиса, запросили власти соседнего с ним Сент-Пола, 28 мая передает телеканал CNN.

Мэр города Мелвин Картер надеется, что его просьба будет удовлетворена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая власти Миннеаполиса также призвали федеральные власти направить в город войска Нацгвардии для подавления протестов, связанных с кончиной Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.

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