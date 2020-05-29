Иркутск, , 07:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 29 мая выявлено уже 1660 носителей коронавируса, причём 162 из них — только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1333 пациента, в том числе — 672 вахтовика. Выздоровели только 305 человек, ещё 11 — погибли (+1 случай за последние сутки), и 11 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 28 мая в Иркутской области было выявлено 1498 носителей коронавируса, причём 60 из них — только за одни сутки.

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