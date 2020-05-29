Минусинск, Красноярский край, , 06:59 — REGNUM Установлена личность матери, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в протоке реки Енисей было возбуждено 23 марта 2020 года. Следователи проверили около 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов, примерно совпадающим с периодом обнаружения тела ребенка.

В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина. Следствие установило, что покупку с помощью банковской карты осуществляла жительница города Минусинска. Изначально она категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. Однако молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью этого ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске, в реке Омь, в мае 2020 года рыбаки нашли тело младенца.

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