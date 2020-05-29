с. Угдан, , 06:50 — REGNUM В селе Угдан Читинского района Забайкальского края отмечена вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщает сегодня, 29 мая, оперативный штаб региона, положительные результаты тестов подтверждены у десяти жителей, которые находились в контакте друг с другом.

«Вирус крайне быстро распространился среди нескольких семей. Управление Роспотребнадзора Забайкальского края рассмотрит возможность введения ограничительных мероприятий на территории населенного пункта», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.

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