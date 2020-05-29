Чита, , 06:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.

Также известно, что в моностационаре города Читы скончалась женщина 67 лет, с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тяжёлыми сопутствующими патологиями. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего выздоровели 470 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 28 мая общее количество подтверждённых тестов на наличие коронавирусной инфекции в Забайкалье составило 1019.

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