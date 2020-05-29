Новосибирск, , 06:02 — REGNUM После взрыва котла на молочном заводе в Маслянинском районе Новосибирской области начата прокурорская проверка.

Напомним, что накануне, 28 мая, произошла разгерметизация парового котла, используемого ООО «Сибирские продукты». Пострадали два человека.

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«Прокуратура поверит соблюдение на предприятии требований охраны труда и исполнение законодательства о пожарной безопасности, — уточнили в новосибирском ведомстве. — При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования».