Эрзинский район, , 06:01 — REGNUM В Туве следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-летнего мальчика, который был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, трагический инцидент произошёл 27 мая в Эрзинском районе.

Выяснилось, что утром того дня мальчик верхом на лошади поскакал за стадом баранов.

«Недалеко от чабанской стоянки лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мальчика застряла в стремени, отчего лошадь проволокла последнего на расстоянии 500−600 метров», — отметили в ведомстве.

Ребёнок был госпитализирован, однако от полученных повреждений скончался спустя несколько часов. Для установления причины смерти мальчика следствие назначило ссудебно-медицинскую экспертизу. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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