Якутск, , 05:53 — REGNUM В Якутске возбуждено уголовное дело по факту кражи ювелирных изделий на 300 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В полицию обратилась жительница Якутска с заявлением о том, что из её квартиры были похищены драгоценности. Сумма причинённого ущерба — 300 тыс. рублей.

В ходе следствия был установлен подозреваемый: сожитель дочери потерпевшей, который проживал с ними в одной квартире. У 29-летнего мужчины уже есть несколько судимостей.

Он пояснил, что знал о том, что у матери его девушки в квартире хранятся ювелирные изделия, и несколько раз незаметно похищал украшения из шкатулки. Ворованные золотые кольца, крестики, браслеты и цепочки сожитель дочери продавал, а деньги тратил на оплату долгов и покупку алкоголя.

«Часть похищенного изъята и будет возвращена владелице. Подозреваемому грозит срок до пяти лет», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте аналогичный случай был также в Якутске — судимый сожитель вынес из квартиры подруги украшений на 370 тыс. рублей.