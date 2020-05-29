Якутск, 29 мая 2020, 05:18 — REGNUM В Якутске следователями возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 13-летнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
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Тело мальчика после тушения пожара обнаружили в гараже частного дома в Якутске.
По предварительной версии, причиной смерти подростка явился термический ожог верхних дыхательных путей.
В ходе осмотра места происшествия в гараже были обнаружены выпрямитель для автомобильного аккумулятора, а также оголённая электропроводка.
Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, детская смертность на Камчатке за три месяца 2020 года выросла в два раза.