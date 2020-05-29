Миннеаполис, США, , 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно указу, власти города в условиях режима ЧС могут использовать дополнительные средства для наведения порядка в городе и обеспечения безопасности жителей. Также городская администрация сможет обращаться за помощью к властям соседних городов и федеральным властям Соединенных Штатов.

Режим ЧС будет действовать 72 часа с момента вступления в силу, однако может быть отменен по решению городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек Национальную гвардию США для наведения порядка в Миннеаполисе, вызванных смертью Джорджа Флойда. Также в штате началось полномасштабное расследование причин и обстоятельств гибели мужчины.

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