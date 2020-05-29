Южно-Сахалинск, , 04:29 — REGNUM В Южно-Сахалинске 4 июня начнётся предварительное заседание суда по уже второму коррупционному уголовному делу против экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского городского суда.

По информации на сайте, предварительное слушание по делу Хорошавина (о взятках при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска) назначено на 4 июня, 10:00 по местному времени (02:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля прокуратура утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Его обвиняют во взятках на общую сумму более 100 млн рублей.

По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы получали взятки в размере от 2 до 10 млн рублей. Деньги им передавали лица, собиравшиеся участвовать в выборах в гордуму Южно-Сахалинска. С мая по ноябрь 2014 года Хорошавину и его соучастникам было передано порядка 100 млн рублей. Под суд также пойдёт бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Лескин. Ещё двое участников преступной группы объявлены в международный розыск.

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