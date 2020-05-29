Якутск, , 05:04 — REGNUM В Якутии на утро 29 мая тушили три крупных лесных пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Леса горят в Усть-Алданском, Жиганском, Усть-Майском районах на общей площади 89 га.

За прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара.

В тушении задействовано 59 человек, в том числе 35 парашютистов и десантников-пожарных, 20 работников наземной охраны лесов, четыре местных жителя и четыре единицы лесопожарной техники.

В основном пожары случились из-за грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 47 лесных пожаров общей площадью более 3,7 тысячи га ликвидировали в России за сутки.