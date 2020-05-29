Миннеаполис, США, , 03:51 — REGNUM Полномасштабное расследование обстоятельств смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицейскими Миннеаполиса в американском штате Миннесота, начала прокуратура региона, заявила федеральный прокурор Миннесоты Эрика Макдональд 28 мая в ходе пресс-конференции

По ее словам, выяснение причин произошедшего является в настоящее время «главным приоритетом» минюста США. Макдональд отметила, что постоянный контроль за ходом расследования ведут глава государства Дональд Трамп и генеральный прокурор страны Уильям Барр.

При этом специальный агент Федеральное бюро расследований (ФБР) Райнер Дролсхаген, который также присутствовал на встрече с журналистами, рассказал, что его ведомство ведет параллельное следствие по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая губернатор Миннесоты Тим Вальц заявил, что протестные акции на улицах столицы штата стали «чрезвычайно опасными».

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