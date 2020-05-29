Петропавловск-Камчатский, , 03:53 — REGNUM На Камчатке избит 75-летний главный редактор одной из старейших газет региона «Камчатская правда» Вячеслав Гончаров.

Читайте также: На Камчатке врачам запретили общаться с журналистами

Как сообщило ИА Кам 24, Вячеслав припарковался на своём автомобиле у мусорных контейнеров, чтобы выбросить мусор — он ехал с дачи. Когда он вышел из машины, на него напал неизвестный и избил. У журналиста сломан нос. Он намерен обратиться в правоохранительные органы.

Когда бандит скрылся, Вячеслав Гончаров вызвал скорую, прождал два часа, но так и не дождался. В больницу его отвёз сын.

Вячеслав Гончаров возглавляет не только редакцию газеты «Камчатская правда», но и региональное отделение политической партии «Коммунисты России».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года главврач скандально известной «Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского» Андрей Кисляков приказом запретил врачам и пациентам общение с представителями СМИ. В ситуацию пришлось вмешиваться депутату Госдумы РФ и Генеральной прокуратуре.