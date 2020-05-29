Пекин, , 03:31 — REGNUM Один человек погиб, еще четыре пропали без вести в результате схода оползней и селей в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

С 24 мая в Гуншань-Дулун-Нуском автономно уезде пролились мощнейшие ливни со момента начала ведение метеорологических записей в регионе. В результате дороги оказались отрезаны, дома повреждены, инфраструктура энергоснабжения и линии связи были также повреждены, сообщили в информационной канцелярии местного правительства.

На 15:00 по местному времени 28 мая в регионе сошло 147 селей и оползней, из-за которых более 5300 человек пострадали, включая 1992 жителя, которые вынуждены были переселиться в безопасное место и 1041 застрявший турист. Поисково-спасательные работы продолжаются.