Миннеаполис, США, , 03:03 — REGNUM Участники акции протеста рядом с полицейским участком в Миннеаполисе напали на сотрудников скорой помощи, прибывших оказать помощь кому-то из присутствующих, 28 мая передает телеканал Fox News.

По данным телеканала, до 300 человек собралось перед зданием участка полиции, где работали сотрудники правоохранительных органов, задержавшие афроамериканца Джорджа Флойда, который последствие скончался.

Отмечается, что нападение на медработников произошло сразу же как они вышили из автомобиля скорой помощи. Демонстранты начали кидать в них бутылки с водой. Медикам удалось забрать человека только после вмешательства полиции, которая применила слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая власти штата Миннесота решили привлечь войска Национальной гвардии США для наведения порядка в регионе.

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